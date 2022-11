Pecoraro: «Con il controllo Figc e non dell’Aia, gli audio di Orsato non sarebbero spariti»

L’ex procuratore Figc a Radio Marte dopo il caso D’Onofrio: «Le mancate dimissioni dei vertici arbitrali? Aspettiamo di leggere le carte»

L’ex Procuratore della Figc e Prefetto Pecoraro ha, di recente, rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte. Pecoraro è tornato sullo scandalo D’Onofrio che ha travolto l’Aia negli ultimi giorni. Pecoraro ha anche aggiunto delle parole sul Var e Orsato:

«Non torno su quelle polemiche ma con l’Aia sezione della Figc e non autonoma, quegli audio tra Orsato e l’addetto al Var probabilmente ci sarebbero stati, perché ci sarebbe stata un’attività diversa di controllo da parte della Figc. Gli audio non sarebbero spariti? Certo, appunto. In quel caso la presidenza della Figc penso – e mi auguro – che non avrebbe fatto passare questa cosa. Le mancate dimissioni dei vertici Aia per il caso D’Onofrio? Non conosco le carte, appena la Procura della Repubblica renderà noti gli atti se emergeranno responsabilità di carattere omissivo qualcuno dovrebbe riflettere. Ovemai ci fossero poi responsabilità commissive dovrà essere il presidente della Federazione ad intervenire»