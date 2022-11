Osimhen ha detto no alla Nazionale per evitare inutili rischi (Gazzetta)

L’attaccante ha preferito non forzare, visto che la Nigeria avrebbe disputato solo un’amichevole. Il Napoli, per lui, in questo momento è più importante

Ieri la Federazione nigeriana ha annunciato che l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen ha lasciato il ritiro della Nazionale per infortunio. Nessun altro dettaglio. Solo la sostituzione con l’attaccante della Cremonese, Cyriel Dessers. La Gazzetta dello Sport scrive che è stata una decisione di Osimhen. L’attaccante nigeriano ha preferito non rischiare la sua condizione, visto che la Nigeria avrebbe giocato solo un’amichevole. Ha preferito preservarsi per il Napoli, anche perché è appena tornato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese.

“Ovviamente in Italia si è creata immediatamente un po’ di apprensione ma presto è stato chiaro che non si tratta di

nulla di grave anzi che Osimhen ha preferito evitare di correre rischi con la Nigeria in un momento importante della sua carriera e dell’annata del Napoli. Questo dopo che a causa dell’infortunio rimediato contro il Liverpool il nigeriano era dovuto restare ai box per sei partite (quattro di campionato e due di Champions). Dunque, inutile forzare visto che – suo malgrado – Osimhen avrebbe disputato soltanto un’amichevole visto che la qualificazione al Mondiale è svanita contro il Ghana. Per Osimhen dunque inizieranno le ferie con un po’ di anticipo per poi aggregarsi al gruppo di Spalletti sin dal primo giorno della ripresa degli allenamenti”.

Contro l’Udinese, Osimhen è stato fondamentale, non solo in fase di attacco, ma anche come difensore aggiunto di fronte ai disperati assalti dei friulani, scrive la rosea. Tanto che Spalletti aveva pensato di sostituirlo con Simeone, ma è tornato sui suoi passi vedendo quanta energia metteva Osimhen nella partita.

“Ora invece è il caso di prendere tutte le precauzioni possibili, anche a costo di saltare una amichevole con la Nazionale“.