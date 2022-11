Nella partita di Elmas c’è tutto il Napoli di adesso (Il Giornale)

Migliore in campo contro l’Udinese, l’ultimo ad arrendersi, il primo ad alzarsi dalla panchina quando scatta l’emergenza

Il Giornale incorona Elmas: nella sua partita di ieri contro l’Udinese è racchiuso tutto il Napoli di questo straordinario momento. Il quotidiano lo definisce il migliore in campo, l’ultimo disposto ad arrendersi. Ma anche il primo ad alzarsi dalla panchina quando serve una mano.

“Nella partita di Elmas c’è tutto il Napoli di adesso. Sostituisce il fenomeno Kvara, in due partite segna due gol e regala un assist. È il migliore in campo ieri, l’ultimo ad arrendersi, il primo ad alzarsi dalla panchina quando scatta l’emergenza”.

L’Udinese è stata brava a fronteggiare il Napoli, ma questo Napoli è una furia, agisce come una sanguisuga.

“Lentamente, come sanguisughe, gli azzurri ti saltano addosso, ti comprimono, ti costringono ad arretrare e a sbagliare”.

Elmas ieri è stato autore di un assist e di un gol. Da una sua intuizione è scaturito il gol di testa di Osimhen. Poi il “delizioso tocco” in occasione della rete che ha firmato in prima persona. Ed è andato anche vicino alla doppietta, ma Silvestri gli ha detto no.

La pagella di Elmas del Napolista:

Il Macedone del Nord segna e fa segnare. Una prestazione davvero importante che forse fa capire una cosa: a differenza degli altri compagni, Elmas non è uno che entra e spacca e cambia la partita a prescindere, più che altro ha bisogno di continuità – 7,5

Ripaga ancora una volta la fiducia di Spalletti. Splendido il controllo di palla per il gol, come le feste sotto la curva. Un super Silvestri gli nega la doppietta che avrebbe meritato – 8