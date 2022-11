Napoli-Udinese, Elmas ancora una volta favorito su Raspadori

Sul CorSport. Il macedone si avvia alla terza da titolare in sostituzione di Kvara. In difesa Juan Jesus e Olivera. Nel tridente di attacco Lozano

Contro l’Udinese nell’attacco del Napoli ci sarà ancora una volta Elmas a sostituire l’infortunato Kvaratskhelia. Il Corriere dello Sport scrive che il macedone è di nuovo in vantaggio su Raspadori, per la terza volta. In difesa dovrebbero esserci Juan Jesus e Olivera con gli insostituibili Di Lorenzo e Kim. A destra, nel tridente di attacco, Lozano. Il centravanti sarà Osimhen. Centrocampo con poche sorprese: tocca ancora una volta a Lobotka, Zielinski e ad Anguissa, fresco di rinnovo con il Napoli e che, come chiarito da Spalletti, ha nel mirino la vittoria.

“Al suo posto, più Elmas che Raspadori”.

“Spalletti, insomma, disegnerà la terza formazione senza Kvara. E senza Sirigu, fuori per un affaticamento. Per la precisione: in porta ci sarà Meret; linea a quattro con Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Tridente con Lozano, Osimhen e poi Elmas. Eljif in vantaggio su Raspadori, modello Bergamo, e JJ in volata su Ostigard: a inizio settimana ha accusato un problema a un piede che lo ha costretto a frenare per un po’, ma negli ultimi giorni la situazione è nettamente migliorata e ciò significa che se le risposte dell’ultimo provino saranno positive tornerà a comporre la coppia centrale con Minjae. Al posto di Sirigu, come sempre, c’è Idasiak”.

La squadra di Spalletti ha avuto un giorno di riposo, lunedì, poi ha trascorso la vigilia del match in ritiro. Dopo l’impegno con l’Udinese di oggi pomeriggio i cinque azzurri impegnati nel Mondiale raggiungeranno le rispettive Nazionali. Si tratta di Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski.