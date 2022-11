Moggi: il gioco del Napoli ha riconciliato lo spettatore con il calcio

Su Libero. Finora è stata l’unica squadra piacevole da vedere. Non ha mai avuto bisogno di guardarsi indietro per controllare il cammino delle rivali

Il Napoli ha giocato finora il calcio più piacevole da vedere e non è mai nemmeno stato impensierito dagli avversari in campionato. Lo scrive Luciano Moggi su Libero, in una sorta di primo bilancio della prima parte del campionato di Serie A, ora alle prese con la sosta per il Mondiale in Qatar.

“Cominciamo con il dire che questo primo spezzone è stato caratterizzato da una squadra dominante: il Napoli. E sta diventando piuttosto stucchevole ripetersi sempre negli elogi, continuare cioè a ricordare che questa squadra non ha conosciuto sconfitte, ha vinto 13 volte su 15 oltre ad avere il migliore attacco (37 gol fatti) e la terza migliore difesa (12 gol subiti). Al momento dobbiamo ammettere che è stata l’unica formazione piacevole da vedere, che ha

riconciliato lo spettatore con il calcio. Per questo è prima con 8 punti di vantaggio sul Milan. Alle spalle del Napoli un gruppetto di inseguitrici che ha arrancato, dimostrando discontinuità di gioco e risultati. In primis il Milan”.

Il Napoli, scrive Moggi, non ha mai avuto bisogno di guardarsi indietro. Le rivali sono sempre state a distanza netta dal primo posto.

“Da questa narrazione si può evincere che il Napoli non ha mai avuto bisogno di girarsi indietro per controllare il cammino delle rivali, sempre tenute a ragguardevole distanza”.