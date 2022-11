Lobotka: «Per tutte le squadre è difficile giocare ad Anfield, ma non possiamo perdere»

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Liverpool ad Anfield

«Credo che sarà una bella partita in un grande stadio. Ci hanno seguito anche i nostri tifosi e dobbiamo essere concentrati, sappiamo che sarà una partita difficile ma non possiamo perdere.

È una partita molto attesa. In questo stadio è difficile giocare non solo per le squadre di Premier League, ma per tutte quelle d’Europa. È una bela stagione e volgiamo continuare a fare bene anche qui»