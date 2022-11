La sfuriata di Mourinho è un assist per la Juve, che ora punta a Karsdorp in prestito

Lo scrive la Gazzetta. Il club bianconero pronto a chiudere a gennaio, se la Roma darà il suo ok. Nei prossimi giorni primi contatti con l’agente

Mourinho ha messo Karsdorp sul mercato e la Juventus è pronta ad approfittarne. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il club bianconero ci sta facendo un pensierino. Ha bisogno di rinforzare le fasce ed è in cerca di occasioni low cost. Una di queste potrebbe essere rappresentata proprio dal difensore olandese della Roma. La rosea scrive:

“Una di queste potrebbe essere Rick Karsdorp, esterno olandese 27enne diventato improvvisamente appetibile dopo essere entrato in rotta di collisione con José Mourinho. Karsdorp potrebbe mettere la freccia e superare Alvaro Odriozola, ex Viola ora al Real Madrid, su cui i bianconeri hanno posato gli occhi già da un po’. Questione di opportunità, dicevamo, e in quest’ottica la pubblica sfuriata dello Special One dopo Sassuolo-Roma potrebbe diventare un assist per la Signora. Mourinho ha detto chiaramente al giocatore di cercarsi un’altra squadra per gennaio. Difficile arrivare a una cessione, visto che il romanista ha appena rinnovato fino al 2025, più facile un prestito che è proprio quello su cui puntano i bianconeri. Karsdorp con Mourinho è abituato a fare l’esterno a tutta fascia e per la Juventus rappresenterebbe una valida alternativa a Cuadrado, che a 34 anni non può giocare tutte le partite. Ha uno stipendio sostenibile (2 milioni di euro) e potrebbe colmare una lacuna senza eccessivo dispendio economico. Per ora nessun contatto diretto (anche perché lo strappo è recentissimo) ma la Juventus ha già drizzato le antenne e non è escluso che nei prossimi giorni si faccia sentire con il procuratore (Johan Henkes dell’agenzia H2), che naturalmente vista la situazione sarebbe ben felice di iniziare a dialogare con la Signora”.

Sempre che la Roma dia il suo ok.

“Tutto questo al netto del via libera della Roma, che potrebbe trovarsi nella difficile condizione di dover accontentare il suo allenatore, conoscendo bene però tutte le difficoltà che comporta la cessione a gennaio di un giocatore che è stato messo pubblicamente alla porta. I giallorossi contano ancora di riuscire a ricucire, in caso contrario sono pronti al sacrificio di fronte a una buona offerta, che non deve essere inferiore ai 17 milioni”.