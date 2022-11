La Russa «Tenere in piedi San Siro è un vantaggio»

La Russa: «San Siro, potrebbe essere utilizzato per le partite di cartello, non si capisce perché dovremmo tenere a casa 30mila persone»

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso dell’Inter ha speso delle parole in merito alla demolizione dello stadio San Siro. Lo ha fatto in occasione dell’inaugurazione del completamento della Tangenziale Nord Milano A52 (Rho-Monza). Queste le parole di La Russa su San Siro:

«Io ho una posizione diversa rispetto alla maggioranza di coloro che sono per la conservazione di San Siro: è facilissimo conservare San Siro e costruire il nuovo stadio, economicamente è addirittura un vantaggio anche per chi ha il compito di fare il nuovo stadio.»

«Sicuramente – ha spiegato La Russa – è un vantaggio per la città economico e anche ambientale”. Il presidente del Senato ha insistito “su un progetto, che da mesi ho portato a conoscenza anche del sindaco, sulla compatibilità tra la costruzione del nuovo stadio e l’esistenza così com’è di San Siro, che potrebbe essere utilizzato per le partite di cartello, perché non si capisce perché dovremmo tenere a casa 30mila persone, e soprattutto potrebbe essere utilizzato per tante altre iniziative che adesso si fanno solo nel periodo estivo.»

La demolizione di San Siro è progettata per il 2027 con il nuovo stadio, che sarà edificato sempre nell omonimo quartiere, a prendere il posto della Cattedrale del calcio.