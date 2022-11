Kyrgios si scusa con la tifosa insultata. Ma gli costa 20mila sterline

Kyrgios si scusa con la tifosa che definì ubriaca a Wimbeldon e la risarcisce con ventimila sterline. Ma i suoi guai con la giustizia non finiscono qui.

Nick Kyrgios, il tennista australiano, si scusa con la tifosa che definì ubriaca. Ma cospargersi il capo di cenere non è bastato, Kyrgios ha dovuto sborsare 20mila sterline che andranno a un ente benefico scelto dalla tifosa Anna Palus.

Ne scrivemmo ad agosto: il tennista durante la finale di Wimbledon contro Djokovic si lamentò della Palus con l’arbitro definendola a più riprese “ubriaca”. La accusò di disturbarlo e fargli perdere la concentrazione chiedendo- e ottenendo- anche il suo allontanamento dagli spalti, seppur momentaneo.

La tifosa in tutta risposta gli chiese un mega risarcimento per diffamazione e danni d’immagine dato che l’aveva insultata in diretta mondiale.

Questo non è l’unico grattacapo con la giustizia che deve affrontare: l’ex compagna lo ha denunciato per violenza domestica. Il suo avvocato ha chiesto per lui le attenuanti per infermità mentale.