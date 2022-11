Inter in ansia per il recupero di Lukaku: Inzaghi ne ha bisogno contro il Napoli (Gazzetta) 

Le speranze di rimonta scudetto passano necessariamente anche dai gol e dalla condizione del belga, che salterà le prime due partite del Mondiale

Romelu Lukaku non giocherà le prime due partite del Belgio al Mondiale in Qatar. E ora in casa Inter cresce l’apprensione, scrive la Gazzetta dello Sport. L’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, ha bisogno del suo bomber per la rincorsa scudetto e per la partita contro il Napoli del 4 gennaio.

In teoria, Lukaku dovrebbe tornare a disposizione per la partita della Nazionale belga contro la Croazia, il 1 dicembre. Per ora l’attaccante continuerà il lavoro personalizzato di recupero con lo staff della Nazionale. Ieri ha lavorato ancora a parte, lo farà per tutta la settimana.

Lukaku si è fermato l’ultima volta il 31 ottobre scorso, prima dell’ultima sfida di Champions League dell’Inter contro il Bayern. Era appena rientrato da due mesi di stop: aveva saltato 8 gare di campionato e quattro di Champions. Il rientro in campo aveva fruttato all’Inter il gol contro il Viktoria Plzen, oltre che quello contro il Lecce. Sembrava l’inizio della rinascita, ma la sfortuna si è messa di mezzo.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Anche per questo in casa Inter c’è un filo di preoccupazione: Lukaku ha dimostrato di avere voglia e tenacia, di essere in grado di bruciare i tempi pur di ritornare in campo e sentirsi ancora protagonista. Ma l’ultima ricaduta ha fatto suonare il campanello d’allarme, anche in chiave mondiale: «Quello di Lukaku è stato un infortunio imprevisto e imprevedibile, condizionato dalla volontà di tornare in fretta e in forma anche motivato dal Mondiale» ha detto la scorsa settimana Marotta, a margine di una presentazione. Ecco, l’Inter spera che non ci sia di nuovo fretta, ma che Lukaku possa giocare il suo Mondiale una volta recuperato al cento per cento dal problema ai flessori. Del resto,

Romelu sarà il primo acquisto di gennaio per Inzaghi: contro il Napoli, il 4, l’Inter vuole presentarsi con la Lu-La piena. Le speranze di rimonta scudetto passano necessariamente anche dai gol e dalla condizione di Lukaku”.