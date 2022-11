Le dimissioni del Consiglio di Amministrazione di ieri sera hanno le prime ripercussioni sul titolo del club. Il titolo è a 0,26, in netto calo

Il titolo della Juventus sospeso in Borsa, non riesce a fare prezzo

Le dimissioni del Consiglio di Amministrazione della Juventus, arrivate ieri sera, hanno generato un vero e proprio terremoto, anche in Borsa. Il titolo del club in apertura di Piazza Affari, non riesce a fare prezzo. Lo scrive Affari Italiani.

“Le dimissioni del presidente Agnelli e di tutto il cda della Juventus si ripercuotono sul titolo in Borsa. Nonostante l’annuncio da parte di Exor dell’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di presidente della società, in apertura di Piazza Affari il titolo non riesce a fare prezzo”.

Il titolo è a 0,26 perde già circa il 6%.

A nulla è valso l’annuncio del nuovo presidente, Gianluca Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società. Exor, holding della famiglia Agnelli che controlla la Juventus, spiega con una nota che Ferrero possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico. Exor aggiunge che comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del CdA 25 giorni prima dell’assemblea del 18 gennaio.

Ferrero, nato a Torino nel 1963, laureato in Economia e Commercio nel 1988, è presidente del collegio sindacale di Fincantieri., Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property., P. Fiduciaria, Emilio Lavazza Sapa, Gedi Gruppo Editoriale, Nuo e Lifenet. Ricopre la carica di sindaco effettivo in Fenera Holding. È vicepresidente del consiglio di amministrazione della Banca del Piemonte e componente del consiglio di amministrazione di Italia Independent Group, di Lol srl e di Pygar srl.