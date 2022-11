Giuntoli: «Il vantaggio in classifica dà  soddisfazione ma non appagamento»

A Dazn: «I ragazzi stanno facendo bene, vogliamo consolidare questo gruppo e andare avanti con questo progetto»

Prima del fischio d’inizio di Napoli-Udinese, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn

«I ragazzi stanno facendo bene, vogliamo consolidare questo gruppo e andare avanti con questo progetto».

+8 sul Milan?

«Il vantaggio in classifica dà soddisfazione ma non appagamento, c’è da pedalare e guardare avanti»

Sui calciatori che andranno al Mondiale

«Con i ragazzi ho un grande rapporto, sia professionale che umano. Non gli diremo niente per il Mondiale. Dobbiamo pensare ad oggi, non al mondiale o ad altre cose»