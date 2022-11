Gazidis saluta i tifosi del Milan: «Mi avete letteralmente salvato la vita» (VIDEO)

«D’ora in poi guarderò giocare il Milan come un tifoso innamorato, come uno di voi per sempre. Un grande abbraccio: forza, lotta, vincerai»

Il Ceo del Milan, Ivan Gazidis, lascerà il club il prossimo 5 dicembre, alla scadenza del suo contratto. È amministratore delegato dei rossoneri dal dicembre del 2018. Il club lo ha ringraziato sul sito ufficiale, dove sono state pubblicate anche le sue dichiarazioni e quelle del presidente del Milan, Paolo Scaroni. Gazidis ha voluto salutare tutti i tifosi milanisti con un toccante video, pubblicato dai social del club rossonero. In esso, l’ad ringrazia per le emozioni regalategli dal popolo milanista e dichiara che i tifosi, il club e la città di Milano gli hanno letteralmente salvato la vita, nel momento della malattia. Promette di guardare il Milan, da oggi in poi, come un tifoso innamorato. E lancia un meraviglioso insegnamento: forza, lotta, vincerai.

Di seguito le sue parole nel video di commiato.

“Cari milanisti, cari amici milanesi, ci tengo veramente a salutarvi prima di lasciare questo meraviglioso club, la mia famiglia rossonera. In quattro anni abbiamo percorso un pezzo di vita insieme e ogni giorno ho sentito ogni giorno calore, la forza e la generosità, soprattutto nei periodi più difficili. E poi abbiamo condiviso insieme la gioia che il calcio può portare, vincendo lo scudetto. Abbiamo creato e vissuto momenti di grande felicità insieme, che sicuramente ricorderemo per tutto il resto della nostra vita. Siamo diventati ancora più orgogliosi del Milan. La vostra fede, il vostro affetto e la vostra passione hanno reso il Milan quello che è oggi e quello che sarà per il futuro. Non dimenticate mai che tutto quello che siamo è stato costruito sulle vostre spalle. Ora il nostro Milan è di nuovo forte e può ancora crescere per competere dove merita, con dignità e orgoglio. Grazie per il caloroso affetto dimostrato e per la pazienza verso un inglese piombato un giorno tra di voi come un oggetto sconosciuto. Considero tutte quante queste emozioni che nascono da tutti voi, un regalo meraviglioso che avete fatto per me. Voglio dire anche un grazie personale, terrò nel mio cuore, per sempre, il modo in cui mi avete sostenuto durante la malattia. Devo così tanto a tutti voi, al club e a questa città, che mi ha letteralmente salvato la vita. D’ora in poi guarderò giocare il Milan come un tifoso innamorato, come uno di voi per sempre. Un grande abbraccio: forza, lotta, vincerai. Forza Milan”

