Diego (ex Juve) si ritira e dà la “sua” 10 a Gabigol nell’ultima partita (VIDEO)

L’ex Juventus chiude la carriera con 722 partite giocate e 146 gol segnati. Al momento della sostituzione ha regalato la sua maglia al compagno tra gli applausi

Diego Ribas, conosciuto semplicemente come Diego, oggi ha giocato la sua ultima partita in carriera e la sua ultima con il Flamengo contro l’Avai. La giornata, nonostante la sconfitta per 1-2, è stata una grande festa per rendere omaggio all’ex Juventus. Il giocatore lascia i rubionegro dopo 6 anni collezionando 231 presenze 31 gol e 25 assist. Diego aveva deluso le aspettative in maglia bianconera, dopo che la società piemontese lo aveva pagato 23 milioni al Wender Brema, e da lì non mai riuscito ad essere un talento formidabile. Dopo varie tappe in Europa passando dall’Altetico al Galatasaray, è tornato in Brasile per tornare a splendere. Il 10 brasiliano è riuscito a incidere contribuendo alla vittoria di due Copa Libertadores, una coppa sudamericana, una coppa nazionale e due Brasilerao. Il giocatore lascia il calcio giocato a 37 anni.

Nella sua ultima partita è stato schierato titolare da mister Dorival Junior, che gli ha concesso 55 minuti in campo fino alla standing ovation. Al momento del cambio, Diego è corso verso il portiere Diego Alves per lasciargli la fascia da capitano, poi si è tolto la sua maglia per andarne a prendere un’altra. Si è avvicinato a Gabigol e gli ha lasciato il “suo” numero: la 10 con scritto Gabi. L’uscita dal campo è stata accompagnata da scroscianti applausi di tutti i tifosi, mentre lui salutava tutti i partecipanti al match. L’ex Juventus chiude la carriera con 722 partite giocate e 146 gol segnati.

Diego Ribas se despede do Flamengo com festa da torcida e muita emoção! Meia entregou a camisa 10 para Gabigol 🔟 pic.twitter.com/IK1VDfk6DM — ge (@geglobo) November 12, 2022