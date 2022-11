Corsera, insulti razzisti a una 15enne da un genitore avversario: «Mangiabanane!»

Ma intanto il danno era fatto e non era la prima volta

«Gli insulti sono iniziati a scuola. Dalle elementari in poi. Insulti e minacce. Anche l’atteggiamento delle altre madri, che non tenevano in considerazione la mia e non la invitavano ai ritrovi pomeridiani, mi faceva male. Ho avuto un crollo, una volta, quando avevo dodici anni. Tornando a casa, dissi piangendo a mia madre che volevo morire per rinascere bianca».