Spalletti ne cambia quattro rispetto al match di Champions contro il Liverpool. Novità in difesa, a centrocampo e in attacco

Domani pomeriggio, a Bergamo, il Napoli affronterà l’Atalanta. In caso di vittoria, la squadra di Spalletti allungherebbe in classifica in vista della pausa Mondiale. Una partita che dunque si rivela importantissima, in questa fase della stagione. Il Corriere del Mezzogiorno dà qualche anticipazione sulla formazione che sceglierà di mettere in campo l’allenatore del Napoli. Dovrebbero essere quattro i cambi, rispetto al match di Champions contro il Liverpool. In campo dovrebbero tornare Juan Jesus e Mario Rui in difesa, Zielinski a centrocampo e Lozano in attacco.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“La sfida in casa dell’Atalanta arriva anche stavolta in un momento chiave. Il Napoli a Bergamo potrebbe tentare

una prima «piccola fuga» considerando che il weekend prevede Roma-Lazio e Juventus-Inter. Nella logica dei tre-quattro cambi di formazione, è probabile che tornino in campo dal primo minuto Juan Jesus, Mario Rui, Zielinski e Lozano. C’è l’entusiasmo di una città a spingere gli uomini di Spalletti, i biglietti per il settore ospiti del Gewiss Stadum finirono in meno di un’ora e per le prossime gare contro l’Empoli e l’Udinese si prevede un altro grande spettacolo al Maradona”.

Ieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini dichiarava, a proposito del Napoli:

«Lo dicono i numeri, non solo Klopp. Bisogna cercare di metterli in difficoltà, studiandole loro caratteristiche: hanno grandi individualità, giocano in modo spettacolare, ma anche loro, come tutti, possono avere difficoltà. Su quelle punteremo per provare a fargli male».