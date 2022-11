Una storia surreale, su As. Il giocatore dei Vegas Riders ne aveva recentemente venduta un’altra a 700mila dollari. Ha capito che rende di più che giocare

Blake Martinez si ritira dalla Nfl dopo aver venduto una carta Pokemon per 650mila dollari

As racconta l’incredibile storia di Blake Martinez, giocatore dei Vegas Riders, in NFL, che si è ritirato nel bel mezzo della competizione dopo aver venduto alcune rare carte Pokémon per 650.000 dollari.

“È come quando sogni di vincere alla lotteria. Ti lasceresti alle spalle tutti i problemi quotidiani, compresi quelli che il lavoro comporta, per vivere serenamente il resto dei tuoi giorni. Beh, questo deve aver pensato Blake Martinez , giocatore di football americano dei Vegas Riders, dopo aver venduto diverse rare carte Pokemon che gli hanno fruttato centinaia di migliaia di dollari. Martínez si è ritirato nel bel mezzo della competizione dopo aver venduto una rara carta Pokemon per 652.000 dollari, ma recentemente ha fatto lo stesso con un’altra per quasi 700.000. Martinez deve aver messo sul piatto della bilancia la dura, breve e impegnativa vita di un giocatore professionista e la strada che invece portava agli affari con le Pokemon e ha scelto di conseguenza”.

Martinez deve aver pensato che valesse la pena più dedicarsi a questo grosso affare, insomma, piuttosto che rischiare di subire un infortunio in campo come quello che aveva già subito l’anno scorso, quando si era strappato il legamento crociato anteriore.

“Con un punteggio di 9,5 sulla scala Gem Mint, quest’ultima carta, soprannominata Swirllustrator dal giocatore, gli ha aperto la strada a una vita molto più tranquilla lasciandosi alle spalle il trambusto che è il mondo del football americano”.

Martinez, scrive As, è sempre stato un accanito collezionista di carte, un hobby che ha acquisito ancora più forza quando è arrivata la pandemia.