Bellucci: «Ritocchi? Che senso ha fare la guerra al tempo che passa? Sarà sempre più forte di noi»

A Repubblica Robinson: «Rispetto il tempo, mi ha portato tante cose belle. La vita è fatta di doni e di prove, passiamo tutti attraverso il dolore»

Robinson, settimanale culturale di La Repubblica, intervista l’attrice Monica Bellucci. È tra le pochissime attrici a non essersi lasciata andare ai ritocchi per mascherare i segni dell’età. Spiega che è perché non trova sensato fare la guerra con il tempo che passa. È meglio accettare l’inesorabilità della cosa, rispettare il tempo che le ha regalato tante cose belle nella vita.

«Seguo il mio percorso senza pensare al tempo che passa. Cerco di non entrare in guerra, di farci la pace. Non mi metto a lottare con qualcosa che è più forte di me. Sarebbe assurdo, no? Cerco di avere un rapporto di rispetto con il tempo, che mi ha portato tante cose belle, penso all’esperienza della maternità, mi consente di continuare a fare il mio lavoro. La vita è fatta di doni e di prove, ci passiamo tutti attraverso il dolore, nostro e di chi amiamo. Chi è più forte magari lo nasconde meglio».

La Bellucci parla del suo rapporto con il lavoro. Una parte certo importante della sua vita ma una parte minima rispetto alle relazioni.

«Mi piace molto, ma nella vita contano, come per tutti, i figli, le relazioni. Tutti abbiamo bisogno di verità, di umanità. Il cinema, i media, creano illusioni. Io ho bisogno di vivere nel mondo reale, non sono un’immagine di copertina o da schermo, sono una persona. Il lavoro è una piccolissima parte di me».

Cosa direbbe la Bellucci alla Monica diciottenne?

«Nulla. Per fortuna non sapevo niente. La giovinezza devi viverla così, altrimenti avresti paura anche a fare un primo passo. E invece devi andare verso le cose con l’energia solare dei diciott’anni. Tutti abbiamo il nostro percorso. A un certo punto, nel mezzo del cammin di nostra vita, ti ritrovi in una selva oscura con cui bisogna fare i conti».