Allegri, il linciaggio social oggi fa sorridere (Corsport)

“Può ancora giocarsi le sue carte in zona scudetto”. Il Corsport assolve Sarri: “neanche in Serie C squadre senza centravanti e terzino sinistro di riserva”

Attenti ad Allegri, scrive il Corriere dello Sport commentando la vittoria di ieri con la Lazio che, di fatto, porta la Juve in terza posizione prima della sosta per i Mondiali.

Il 3-0 contro la Lazio è sembrato talmente semplice da farci pensare che dopo il Mondiale, con i rientri a tempo pieno di Vlahovic, Chiesa, Pogba e Di Maria, uno come Allegri (che più lo mandi giù e più si tira su) possa giocarsi ancora le sue carte in zona scudetto

La Juve, scrive, è stata l’unica a tenere il passo del Napoli nelle ultime sei giornate. Eppure la situazione dei bianconeri fino a poco tempo fa era disastrosa e pochi avrebbero pensato che, dopo la disastrosa uscita dalla Champions anzitempo, si sarebbe ripresa così.

Max, di sicuro, si è garantito un Natale sereno dopo aver addirittura rischiato il posto e dopo essere stato sottoposto a un linciaggio social che oggi fa persino sorridere.

Il Corriere dello Sport assolve Sarri:

La Lazio non esce ridimensionata da questo 0-3 di Torino, ma il segnale arrivato dall’Allianz può aiutare Sarri a spingere per non ripetere gli errori commessi sul mercato in estate dalla società. È impossibile pensare che il tecnico possa affrontare altri sei mesi, in campionato e nelle due coppe, senza un vice Immobile, cioè un attaccante di ruolo. Studiando gli organici delle squadre italiane fino alla serie C, non abbiamo trovato un altro allenatore senza una riserva dell’attaccante titolare e un terzino mancino di ruolo. Il presidente Lotito non perda tempo a gennaio e procuri subito questi due giocatori a Sarri, dimenticando la favola che ogni sconfitta della Lazio porta il nome di Luis Alberto, ormai considerato un peso e non un valore aggiunto. Risparmiare oggi significa – come già accaduto in passato – perdere tanti soldi domani, quelli che possono arrivare dalla qualificazione Champions con un organico completo.