Il New York Times racconta l’impresa di Utemuratov, che ha speso 200 milioni di dollari per “comprarsi uno sport intero”

Astana. Il torneo di Astana. Iscritti Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, tra gli altri. Da dove è spuntato il torneo di Astana? Dove si trova Astana? Si trova in Kazakistan, e se qualcuno si chiedesse che ci fa l’Atp in un posto così risponde il New York Times con il racconto di un uomo, un miliardario, che ha deciso di trasformare uno Stato di combattenti in un Paese del tennis. Ha fatto tutto lui. Si chiama Bulat Utemuratov.

Per prima cosa ha investito una marea di soldi su Elena Rybakina, nativa russa diventata kazaka, che ha vinto l’ultimo Wimbledon. Ha lasciato madre Russia ben prima che scoppiasse la guerra e gli atleti russi se la vedessero – sportivamente – brutta. Ma gliel’hanno fatto pesare lo stesso.

È diventata cittadina del Kazakistan cinque anni fa in cambio del sostegno finanziario di Utemuratov e della federazione di tennis kazaka (praticamente sempre Utemuratov). Lei era solo una parte della strategia di Utemuratov per trasformare l’ex repubblica sovietica in una nazione “legittima” del tennis.

“Il suo approccio su più fronti – scrive il New York Times – potrebbe servire da modello per altre nazioni che vogliono migliorare nel tennis, o in qualsiasi altro sport, purché abbiano un ingrediente chiave: un miliardario disposto a spendere tutto il necessario. Il mondo dello sport è pieno di miliardari che comprano squadre e le usano come giocattoli. Utemuratov ha scelto di acquistare essenzialmente un intero sport, per ora, nel suo paese, anche se sta diventando sempre più influente a livello internazionale”.

Utemuratov ha fatto boxe e giocato a calcio e ping pong in gioventù. Non ha iniziato a giocare a tennis fino a quando la comunità imprenditoriale post-sovietica del Kazakistan non l’ha permesso negli anni ’90. Durante l’era sovietica, il tennis era disapprovato come sport d’élite. C’erano solo una manciata di campi da tennis in tutto il Paese e giocarci era estremamente costoso. “Per Utemuratov, il tennis è stata una rivelazione: una versione fisica degli scacchi, che richiede versatilità, mezzi intellettuali, massima concentrazione e costante miglioramento atletico”.

In un paese dove dominavano il calcio e gli sport da combattimento e il suo atleta più importante è Gennady Golovkin, il campione di boxe dei pesi medi noto come Triple G, il tennis quasi non esisteva. Nel 2007, la federazione di tennis era in bancarotta. Utemuratov, che era diventato un grande fan di Rafael Nadal e Roger Federer, ha offerto i suoi servizi. Cioé: i soldi.

Una specie di impresa impossibile, considerato che il Kazakistan è un Paese povero e tentacolare, con 20 milioni di persone sparse su un territorio largo quasi 2.000 miglia, dalla Mongolia al confine orientale dell’Ucraina. Fa anche un freddo brutale per gran parte dell’anno.

Utilizzando quasi interamente i soldi di Utemuratov, la Federazione di tennis del Kazakistan ha iniziato a costruire, investendo circa 200 milioni di dollari – quasi un decimo della sua fortuna stimata – per costruire 38 centri di tennis in tutte le 17 regioni del paese. Ha formato centinaia di allenatori e istruttori e alcuni li ha importati dall’Europa. Ha sovvenzionato lezioni per bambini e adolescenti che possono allenarsi sei giorni alla settimana per 40 dollari al mese. I migliori ricevono fino a 50.000 dollari per pagarsi allenamenti e viaggio. Ora ci sono 33.000 giocatori registrati a tutti i livelli in Kazakistan. Nel 2007 erano appena 1.800.

Utemuratov sapeva che la gente si sarebbe appassionata solo se il Kazakistan avesse avuto i migliori professionisti. E non voleva aspettare una generazione per produrne uno biologicamente. Quindi ha adottato una strategia che molti altri paesi hanno utilizzato per perseguire l’eccellenza in altri sport: ha iniziato a guardare all’estero, in particolare alla Russia, alla ricerca di giocatori che avessero talento ma non avevano avuto abbastanza successo per ottenere il sostegno del federazione di tennis lì. La sua offerta era semplice: gioca per il Kazakistan, che condivide una lingua e una storia con la Russia, e il paese finanzierà la tua carriera. Ha trovato Yuri Schukin e Yaroslava Shvedova. Poi Rybakina e Alexander Bublik. Ora però ha smesso: si sta concentrando sullo sviluppo di giocatori come Zangar Nurlanuly, una giovane promessa locale.

L’investimento di Utemuratov lo sta ripagando al di fuori dei circoli tennistici del Kazakistan. Ora è vicepresidente dell’ITF, l’organo di governo mondiale dello sport.