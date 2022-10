«Strappai Stoichkov alla Bulgaria dei militari, mettevano la vodka nello yogurt alle 8 del mattino»

Josep Maria Minguella è l’uomo che ha portato Maradona Messi, Ronaldo il Fenomeno, Rivaldo e Romario al Barcellona. El Mundo lo ha intervistato. E tra mille aneddoti ha raccontato anche la trattativa più pazza della sua lunga carriera da dirigente blaugrana, quella per il bulgaro Hristo Stoichkov.

“Era mezzo sconosciuto e ha fatto una carriera sensazionale. Un essere umano eccezionale. Sono stato di recente in Bulgaria e, quando lo confronto con il Paese che conoscevo, sembra incredibile. C’era il governo comunista di Zhivkov e nessuno poteva uscire. Il primo calciatore che sono riuscito a portare via è stato Lubo Penev, al Valencia, ma con Stoichkov è stata una telenovela. La prima cosa da capire è che stavi negoziando con i militari e incontrare un presidente in un ufficio non è la stessa cosa che incontrare diversi generali in una caserma, con soldati in divisa e armati alla porta. Era, diciamo, strano.

“Ero andato con un interprete e i tempi in cui lui traduce sono importanti, perché ti dà il tempo di pensare al prossimo passo che normalmente non hai. In Bulgaria negoziare è particolarmente caotico perché quando scuotono la testa su e giù significa no e quando scuotono la testa da una parte all’altra significa sì. È una confusione totale. E poi c’era la vodka. Mi hanno fissato un appuntamento alle 8 del mattino, un’ora del tutto inappropriata per le mie abitudini, e quando sono arrivata stavano già versando la vodka nello yogurt. Avevo ancora bisogno di diversi caffè per svegliarmi, ma a un certo punto mi hanno detto che continuavano a negoziare solo se bevevo con loro. Fai quello che devi fare e ho concluso la giornata sdraiato a letto allo Sheraton privo di sensi. Mezzo ubriaco, ma con Stoichkov a Barcellona. Sono un martire”.