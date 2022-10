Spalletti: «Il Napoli è una squadra che non abbassa mai le motivazioni»

A Dazn: «La forza della squadra è la disponibilità di ogni calciatore di far bene nei minuti che ha in campo, forse con i ragazzi più giovani è più facile»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita di campionato contro la Cremonese.

«Non è stata una gara facile per noi perché dopo essere passati in vantaggio abbiamo subito il pareggio da un rimpallo sfortunato e lì la partita si è portata su delle qualità che non si avvicinano alle nostre caratteristiche. Non riuscivamo a trovare la misura sulla seconda palla. Poi però la squadra non ha mai perso la lucidità ed è stata premiata perché Simeone ha fatto un grande gol. però partita difficile perché la Cremonese non merita la classifica che ha»