In conferenza: «Ha fatto due spezzoni di partite dopo un’adeguata preparazione post infortunio. Abbiamo aspettato anche una partita in più».

Spalletti: «Osimhen è nelle condizioni di essere scelto dall’inizio».

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Roma-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha dato importanti indicazioni di formazione. Innanzitutto ha spento qualsiasi entusiasmo relativamente ad una convocazione di Anguissa, che i quotidiani ancora oggi davano per possibile. Il centrocampista non ci sarà, ha detto il tecnico. Non sarebbe corretto rischiarlo, non solo per la sua incolumità ma anche per i suoi compagni. C’è chi nello stesso ruolo ha dimostrato di essere altrettanto bravo e sarebbe difficile motivare la scelta di un giocatore non recuperato perfettamente. La scelta più facile dovrebbe essere quella di Ndombele titolare, anche se Spalletti non ha detto nulla in merito.

«Dobbiamo pensare a quello che sa fare il Napoli, alla nostra forza, dobbiamo mettere in campo le nostre qualità. Anguissa è difficile che sia dentro, non è corretto rischiarlo e gli altri hanno fatto vedere che stanno bene e sono allo stesso livello».

Al tecnico è stato anche chiesto se Osimhen è in condizione di poter essere schierato in campo dal primo minuto, contro la Roma. Spalletti ha risposto di sì, senza alcuna esitazione. L’attaccante nigeriano ha recuperato perfettamente dall’infortunio, anzi, il club ha voluto rimandare il suo ritorno in campo per essere sicuro stesse al 100% e nelle due ultime partite ha giocato soltanto una porzione di tempo proprio per salvaguardarlo. Insomma, Osimhen è pronto, in condizioni perfette per poter essere scelto dal primo minuto.

«Ci sono due condizioni nella vita per essere di quelli forti: o essere sicuro di se stesso o non esserlo. In mezzo c’è il nulla. Perciò dobbiamo essere sicuri della nostra forza nell’andare a giocarci la partita, sennò si rischia di indebolirsi. Osimhen? E’ nelle condizioni di essere scelto. Ha fatto due spezzoni di partite dopo aver fatto una preparazione adeguata post infortunio. Abbiamo aspettato una partita in più prima di convocarlo per essere tranquilli, per cui è nelle condizioni di essere scelto dall’inizio».