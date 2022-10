Simeone sarà tra i pre-convocati dell’Argentina per il Mondiale

Informa l’Ansa riportando le notizie dall’Argentina. Simeone non viene convocato dal 2020 ma ora spera. Scaloni preoccupato dagli infortuni di Dybala e Di Maria

Il sogno di Giovanni Simeone potrebbe diventare realtà: stando alle ultime notizie provenienti da Buenos Aires, riportate dall’agenzia Ansa, il Cholito è stato inserito dal ct dell’Argentina Scaloni tra i 40 pre-convocati in vista del Mondiale del Qatar, tra cui dovrà scegliere i 26 della lista definitiva. Simeone non veniva convocato dall’Argentina dall’ottobre del 2020. Ed in qualche intervista, in passato, aveva anche espresso un po’ di disappunto al riguardo. La lista sarà consegnata venerdì, non prima. È da capire se sarà pubblica: il Brasile, ad esempio, ha secretato le decisioni di Tite per evitare polemiche quando poi saranno selezionati i 26 calciatori. L’Ansa scrive che il ct è preoccupato per le condizioni di Dybala, Paredes e Di Maria e che in Argentina si sono sbizzarriti con le ipotesi. Tra i 40 certi della pre-selezione ci sarebbero 11 “italiani”. L’Ansa riporta anche le parole del Cholito stesso, che ha confermato l’indiscrezione:

«Gli italiani: Musso dell’Atalanta, Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina, Dominguez del Bologna, Perez dell’Udinese, Dybala della Roma, Di Maria e Paredes della Juventus, Lautaro Martinez e Correa dell’Inter e Simeone del Napoli. Proprio a quest’ultimo, oggi in conferenza stampa, è stato chiesto un commento come se la cosa fosse già ufficiale, e l’attaccante ha risposto così: “Sì, sono contento per questa convocazione, è speciale, conferma quello che ho sempre creduto e ora che sono nei 40 dimostrerò a Scaloni che sono pronto per esserci, mi piacerebbe tantissimo dare una mano al bel gruppo della nazionale”. Ora bisognerà soltanto vedere se le ipotesi della stampa del suo paese, per Simeone (che spera poi di far parte anche dei 26) si traduranno in realtà».