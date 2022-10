“Non segni tredici gol in tre gare di Champions se non possiedi una struttura solida, non incanti le platee europee se il tuo calcio non sprigiona bellezza, non ti ritrovi ai primi di ottobre con dodici firme dei trentuno centri complessivi tra serie A ed Europa se non proponi un copione moderno, non vinci nove gare su dodici se non sei davvero consistente. La notte di Amsterdam entra non solo nella storia del Napoli, ma anche del football italiano: se il nostro paese non fosse attraversato dall’eterno campanilismo, media compresi, sarebbero tutti orgogliosi dell’esibizione della banda di Luciano Spalletti, recita straordinaria in casa di un club che ha scritto la storia del calcio mondiale”.