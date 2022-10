Salta un’altra panchina in Serie A: il Verona ha deciso di esonerare Cioffi

La sconfitta con la Salernitana è stata fatale. In nove partite Cioffi ha raccolto solo una vittoria. Si valutano i nomi di Ballardini, Bocchetti e Diego Lopez.

Non ci saranno altre possibilità per Gabriele Cioffi. Il Verona ha deciso di esonerare il suo allenatore. Lo scrive, sul suo sito, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. E’ solo una questione di ore. Già si valutano i nomi dei possibili sostituti. Ieri il Verona ha perso all’ultimo minuto contro la Salernitana. In nove partite in Serie A il Verona ha raccolto solo una vittoria, oltre a due pareggi e sei sconfitte. Il match di campionato di ieri è stato fatale. Cioffi da oggi non siederà più sulla panchina del club. Al suo posto gli scaligeri dovrebbero scegliere uno tra Ballardini, Bocchetti o Diego Lopez. Più difficili, scrive Di Marzio, le piste che porterebbero a Petkovic o a Paulo Sousa. Ad ogni modo si tratta di una questione di ore. La decisione, all’interno del club, è stata già presa. Non resta che individuare il nome del tecnico che sostituirà Cioffi per formalizzare ufficialmente la scelta dell’esonero.

“Il Verona ha ormai deciso di esonerare Gabriele Cioffi. L’ex allenatore dell’Udinese verrà ufficialmente sollevato dall’incarico nella giornata di oggi, lunedì 10 ottobre, dopo nove partite in Serie A in cui aveva raccolto soltanto una vittoria, oltre a due pareggi e sei sconfitte. La dirigenza del Verona ha già avviato le consultazioni per il sostituto di Cioffi. Come nuovo allenatore si valutano Ballardini, Bocchetti (attuale allenatore della formazione Primavera e ancora sprovvisto di patentino) e Diego Lopez. Sono invece più complicate le piste che portano all’ex Lazio e Nazionale svizzera Vladimir Petkovic e l’ex Fiorentina Paulo Sousa”.