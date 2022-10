Roma-Napoli, Karsdorp testa a testa con Irrati, l’arbitro gli dà un pestone (VIDEO)

Finale teso all’Olimpico. Il difensore della Roma era andato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, poi lo scontro

Roma-Napoli finisce in modo decisamente teso, con un brutto parapiglia in campo allo scadere del tempo regolamentare del gioco e con un faccia a faccia tra il direttore di gara, Irrati, e il giocatore della Roma, Rick Karsdorp. Il difensore giallorosso si è avvicinato all’arbitro con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, forse per chiedere spiegazioni su alcune delle decisioni prese in campo. In quel momento Irrati stava mostrando un cartellino rosso a qualcuno della panchina della Roma, forse il preparatore atletico, come raccontato da Mourinho in conferenza stampa.

Fatto sta che Irrati e Karsdorp si sono ritrovati faccia a faccia, vicinissimi, quasi fronte contro fronte. In quel momento Irrati avrebbe dato un pestone a Karsdorp, che infatti, nel video che vi proponiamo si vede che spinge via l’arbitro e si allontana guardando in basso. Poi il difensore giallorosso indica all’arbitro il piede colpito.

Alla Domenica Sportiva hanno commentato così l’episodio:

«Karsdorp si è avvicinato all’arbitro, che stava mostrando un cartellino rosso diretto ad un componente della panchina della Roma. Poi l’arbitro è venuto a contatto con il giocatore e ha dato un pestone involontario nei confronti di Karsdorp. Sono scene che non vorremmo mai vedere. Sicuramente il responsabile della situazione non è l’arbitro, che dopo aver diretto una partita così difficile evidentemente aveva solo voglia di andare negli spogliatoi a farsi una doccia».

Irrati stava mostrando il cartellino a Stefano Rapetti, preparatore atletico della Roma. Decisione contestata da Mourinho in conferenza stampa. Il tecnico della Roma ha dichiarato che la decisione presa da Irrati è stata sbagliata ed ha rilanciato accusando l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, di aver aggredito uno dei suoi giocatori.

«Nel finale è stato espulso il preparatore atletico, ma Irrati ha sbagliato perché Lozano ha aggredito uno dei miei».

Non avevo mai visto prima di questo Roma – Napoli un arbitro e un giocatore minacciarsi a vicenda. Grazie Irrati e Karsdorp per questa esperienza meravigliosa. pic.twitter.com/vGB0F4PPhT — BoboTv out of context (@OOCaaalciooooo) October 23, 2022

Dell’arbitro, a Dazn, Mourinho aveva detto:

«Non voglio parlare dell’arbitro perché penso che Irrati sia un bravo arbitro, equilibrato, non solo nelle nostre partite ma anche nelle altre: è serio, equilibrato. Ci sono delle cose della partita che non mi sono piaciute, gliel’ho detto tranquillamente, dopo la partita, perché è un uomo con cui si può parlare».

Salvo poi aggiungere:

«Per finire in modo pragmatico complimenti a loro che hanno vinto senza meritare e complimenti ai miei che hanno perso senza meritare. Irrati è serio, non ha fatto una buona partita, a volte capita, anche noi a volte non facciamo una buona partita».