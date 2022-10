Osimhen titolare a Roma, Anguissa resta in bilico

Osimhen in campo a Roma dal primo minuto. Per Anguissa si deciderà all’ultimo momento. Così scrive il Corriere dello Sport.

Victor tornerà in campo dal primo minuto domani all’Olimpico con la Roma: quarantasei giorni dopo l’ultima con il Liverpool in Champions datata 7 settembre. I dubbi d’attacco cominciano a sparire, a cadere, ma resiste quello relativo ad Anguissa: ieri ha lavorato un po’ con la squadra e un po’ in disparte. Una prima parte con il gruppo e la seconda di personalizzato in campo: in un solo concetto, migliora ma la sua convocazione resta in bilico. Non è pretattica, potrebbe anche starci alla vigilia di una sfida così complessa e delicata per le implicazioni connesse, bensì questione di feeling e logica: innanzitutto le sensazioni di Frank a dieci giorni dal problema muscolare alla coscia destra e di conseguenza le valutazioni dello staff medico in ottica futura. Con il Napoli in campionato e in Champions e, perché no, con il Camerun al Mondiale.

Se alla fine Frank non sarà ritenuto pronto, o al massimo soltanto per cominciare in panchina, toccherà a Ndombele.

testa a testa Politano-Lozano per la freccia destra. Oltre a Rrahmani, atteso nel 2023, anche Sirigu salterà la notte dell’Olimpico per un problema muscolare.