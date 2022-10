Mourinho: «Come penso di fermare Kvara? Se mi passa davanti lo posso calciare…»

In conferenza: «Luciano è un mio amico, ci rispettiamo. Lui è un bravissimo allenatore e io non sono scarso. Pensa di vincere, ma sa che non sarà facile»

Scambi di complimenti tra l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e quello della Roma, Josè Mourinho. Entrambi hanno speso parole di elogio l’uno per l’altro. A partire dalla definizione di amici. Il tecnico del Napoli, nella sua conferenza stampa di vigilia, ha dichiarato che ogni volta che Mourinho va a salutarlo in campo, prima delle partite, avverte che lo considera un amico. A Mourinho è stato chiesto se quella di Spalletti sia tattica. In conferenza stampa ha risposto:

“Non ho sentito Luciano. Ma non penso che sia un bluff. E’ mio amico? E’ vero. E’ vero che ci rispettiamo. Lui è un bravissimo allenatore e io non sono scarso. Che lui pensa di vincere domani è verità, ma lui sa che non è facile domani. Sa che perdere qui non è un bluff. C’è rispetto per l’avversario. Noi abbiamo giocato contro gli ultimi in classifica e siamo usciti ridendo, ma attenzione che il quarto in classifica non è scarso. Sarà una partita difficile”.

Mourinho ha scherzato anche su Kvara. Gli è stato chiesto se è vero che la Roma fosse interessata al talento georgiano del Napoli. E anche in che modo pensa di fermarlo, domani, in occasione del match dell’Olimpico. Il tecnico ha riconosciuto il valore del giocatore e l’ottimo lavoro fatto dal Napoli sul mercato, accaparrandosi il georgiano. Anche il georgiano, però, ha fatto bene, ha detto: magari anche lui ha scelto bene nel decidere di andare in una piazza come quella di Napoli. E poi, sul come pensa di fermare Kvara, Mou ha risposto ridendo:

“Se passa davanti a me, magari lo posso calciare (ride, ndr). Ora è troppo facile che tutti sono interessati, unica cosa che interessa è che è andato al Napoli. Il club ha fatto bene e ha un bravissimo giocatore. Magari anche lui ha scelto bene come piazza”.

