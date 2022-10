L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dall’evento Brave New Sport, organizzato da Infront. Le sue parole sono su Calcio e Finanza.

“Differenze tra lavorare per società italiana e straniera? La Juventus ha la stessa proprietà da 100 anni, un fatto crea dei valori aggiunti difficili da avere da altre parti, a partire dal senso di appartenenza. Oggi all’Inter invece subiamo il fatto che siano cambiate tre proprietà in otto anni , questo porta al fatto che il management sia cambiato più volte e ci sia stata instabilità maggiore”.

“ È un bene siano arrivate le proprietà straniere , penso a Milano nel momento in cui sono venute meno proprietà come quelle legate a Berlusconi e Moratti. Zhang ha profuso energie finanziarie notevoli, ha versato circa 800 milioni di euro nel club . Poi accanto al sostegno finanziario deve esserci una grande capacità nel creare una squadra vincente anche dietro le quinte, nel management”.

“Quando ho iniziato era un calcio molto romantico con il modello del mecenate che prendeva a cuore il destino di club. Allora l’innovazione fu la moviola, poi gradualmente è iniziata ad introdursi la tecnologia, anche perché nel frattempo è cambiato il modello delle società, passante dal mecenatismo al business. E’ evidente che la tecnologia ci può e cideve dare una mano: oggi abbiamo a che fare col Var, che non debella al 100% gli errori arbitrali ma aiuta a limitarli ed è un grande passo in avanti. C’è la GLT, un altro passo importante. E poi tutta la parte strettamente agonistica, come quello legato alle statistiche e agli algoritmi, attraverso soprattutto la match analysys rappresenta un ruolo importante nell’organizzazione. Oggi tutti i club hanno al loro interno circa 20 match analisti, il tema è di grossa attualità. Poi c’è aspetto scouting, mentre prima si andava solo a vedere le partite, oggi c’è una organizzazione diversa che permette di seguire a distanza da monitor. Oggi ci sono una serie di innovazioni che anche un dirigente datato come me deve tenersi stretto”.