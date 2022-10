«L’Inter non è in vendita», ma tra le pieghe del bilancio l’ipotesi cessione resta

Su Il Giornale. Nel documento è scritto che Zhang supporterà il club per almeno 12 mesi, a meno che non si verifichi “un cambio di controllo”.

Ieri l’assemblea degli azionisti dell’Inter ha approvato il bilancio. Al di là delle dichiarazioni del presidente Zhang all’indomani della vittoria in Champions – dichiarazioni ribadite ieri davanti agli azionisti – e cioè che l’Inter non è in vendita, a sfogliare bene il bilancio, in realtà, la cessione resta di attualità. Il Giornale scrive:

“Quello che più di importante aveva da dire, il presidente l’aveva già detto e qui lo ribadisce: «L’Inter non è in vendita». Poi però se sfogli la relazione che accompagna il bilancio, c’è un passaggio che non solo conferma le ultime indiscrezioni della Reuters su 2 soggetti Usa interessati all’Inter (con smentita di Zhang a margine dell’assemblea) ma soprattutto lascia intendere che la cessione del club rimanga di stretta attualità: «L’azionista di riferimento (…) ha già manifestato il proprio impegno formale a supportare finanziariamente la società per almeno 12 mesi dalla data di approvazione del presente bilancio, o qualora si verifichi prima dei 12 mesi un cambio di controllo della Società, fino alla data in cui verrà mantenuto il controllo della medesima»”.

Insomma, scrive il quotidiano,

“un gioco di specchi o meglio ombre cinesi intorno all’Inter, un triangolo fra Pechino e il congresso del partito comunista, New York e gli advisor Goldman Sach e Raine Group che non hanno smesso di lavorare per Suning e Milano, dove ci si deve preoccupare di squadra e conti. Tutto ciò per dire che le parole di Zhang sono naturali e semmai servono a ribadire che l’Inter non è in svendita, chi la vuole davvero dovrà pagare ciò che Suning chiede, la stagione dei saldi non è qui”.