Lo scrive il Daily Star. Beckham vorrebbe il portoghese per sostituire Higuain, che ha annunciato l’addio al calcio alla fine della stagione

Secondo quanto riporta il Daily Star, l’Inter Miami di David Beckham avrebbe presentato a Cristiano Ronaldo un’offerta faraonica per lasciare il Manchester United e trasferirsi in Mls. Il club statunitense sarebbe pronto ad offrire al portoghese addirittura 30 milioni di sterline a stagione. CR7 dovrebbe prendere il posto dell’ex attaccante di Juventus e Napoli Gonzalo Higuain. Il Pipita, infatti, qualche giorno fa ha annunciato in conferenza stampa che a fine stagione lascerà il calcio.

Cristiano Ronaldo continua a vivere un periodo non esattamente felice allo United. L’allenatore della squadra inglese, Erik ten Hag, continua a non considerare il portoghese centrale rispetto al suo sistema di calcio, al suo credo ed alle sue idee. ten Hag lo ha più volte abbandonato in panchina anche per tutta la durata delle partite dello United.

L’agente di Ronaldo, Jorge Mendes, tornerà a cercare una soluzione per lasciare il club inglese, nella prossima finestra di calciomercato, quella invernale. L’offerta faraonica dell’Inter Miami di Beckham potrebbe a questo punto essere vista, dal cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, come un’uscita perfetta. Il modo ideale per salutare i compagni di squadra dei Red Devils dopo una stagione che si sta già mostrando deludente e umiliante. Il Telegraph nei giorni scorsi scriveva che qualora si presentasse, a gennaio, una buona offerta per Ronaldo, nemmeno ten Hag si opporrà al suo addio.

“Ten Hag ha rifiutato ogni volta che è stato sollevato l’argomento Ronaldo, ma si ritiene che il manager dello United sia aperto a lasciare andar via il 37enne nella finestra di mercato invernale se verrà presentata un’offerta accettabile”.