Lampard ha introdotto le multe all’Everton per migliorare la disciplina

Il tecnico utilizzava questo metodo al Chelsea e ora, riporta il Guardian, è convinto che possa essere positivo anche a Goodison Park

Frank Lampard ha deciso di applicare un sistema di multe e punizioni nello spogliatoio dell’Everton. Il tecnico utilizzava tale metodo già al Chelsea ma, quando è arrivato a Goodison Park la scorsa stagione, non lo aveva applicato. Dopo che la squadra si è salvata dalla retrocessione, l’allenatore , come riporta il Guardian, ha deciso di inserire queste regole convinto che li aiuteranno a progredire, come riporta il Guardian.

Lampard ha spiegato che le multe non saranno così pesanti come quelle applicate quando era al Chelsea dove si pagavo £ 20.000 per un ritardo all’allenamento

«Quando sono venuto all’Everton l’anno scorso non era una priorità dire: “Se sei in ritardo sei multato”. La priorità era: “Possiamo ottenere tre punti questo fine settimana?” Ora abbiamo più tempo e il gruppo è pronto. La mia sensazione è che a loro piaccia una sorta di controllo degli standard e penso che possa aiutare se fatto bene»

Lampard crede che il rapporto con i calciatori sia fondamentale, proprio per questo ha anche creato un gruppo dirigente dei giocatori per far rispettare gli standard e affrontare eventuali problemi negli spogliatoi.

«Penso che nella gestione moderna alcune delle cose dovrebbero essere affrontate dai giocatori prima che arrivino all’allenatore, e quando hai un gruppo di bravi ragazzi che vogliono fare la cosa giusta possono affrontare un piccolo problema nello spogliatoio da soli»