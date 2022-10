Ha un problema al retto femorale, dovrà restare fermo per due settimane. Salterà l’ultima di Champions e le ultime tre di campionato prima della sosta

In casa Juve piove decisamente sul bagnato. E’ di poco fa la notizia dello stop di Iling-Junior, uno dei giovani più brillanti della squadra bianconera delle ultime settimane. Ora arriva un’altra tegola per Allegri: si ferma anche McKennie.

Il centrocampista statunitense ha un problema al retto femorale. La Gazzetta dello Sport scrive che gli occorreranno almeno un paio di settimane per il rientro sul campo, dunque se ne parlerà con il nuovo anno, visto che tra poco ci sarà la pausa per il Mondiale.

McKennie salterà dunque l’ultima partita di Champions League col Psg e le ultime tre di campionato contro Inter, Hellas Verona e Lazio.

Per lo statunitense si tratta del secondo stop forzato dell’anno. La rosea ricorda che nel pre-campionato aveva riportato una lesione capsulare della spalla sinistra che lo aveva costretto a fare un allenamento differenziato nelle prime due settimane di agosto.

Dal momento in cui rientrò dall’infortunio, però, Allegri lo ha impiegato moltissimo, “un po’ per scelta tecnica e un po’ per necessità”.

Qui è dove parlavamo dell’infortunio di Iling-Junior.

Il giovane giocatore bianconero, uno dei più attivi in squadra, nelle ultime partite, sicuramente uno di quelli che si sono messi più in evidenza in positivo, si è fatto male a Lecce, per una brutta entrata di Di Francesco sul finale di gara. Questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti al J-Medical. Escluse fratture alla caviglia destra, ma, scrive la Gazzetta dello Sport, saranno necessari venti giorni per assorbire completamente la contusione. L’esterno mancino tornerà dunque in prima squadra nel 2023, dal momento che la stagione sarà interrotta a metà novembre dalla pausa per il Mondiale.