Su Il Giornale, Nino Materi commenta le accuse della Fiorentina. Il club viola ha denunciato con un comunicato ufficiale i cori di discriminazione territoriale che i tifosi dell’Atalanta ha rivolto al presidente viola, Rocco Commisso. Strano che Commisso si indigni, visto che sono gli stessi cori che intonano i tifosi della Fiorentina e quelli del Verona. Forse il presidente nasconde, dietro l’indignazione, il tentativo di sviare l’attenzione dai limiti tecnici della sua squadra.

“C’è invece chi – sentendosi chiamare «terrone» – si offende davvero o finge di farlo, magari per sviare l’attenzione dai limiti tecnici della squadra di cui è proprietario. Ci riferiamo all’«indignazione» espressa ieri dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Brillante imprenditore italo-americano, descritto come persona affabile e simpatica. E che simpatico diventa ancor di più quando apre bocca parlando con cadenza «broccoliniana» da eroe della Little Italy newyorkese. Che, dopo aver fatto fortuna negli Usa, torna in Cadillac nel natio borgo meridionale, sfoggiando sigaro e cappellone modello JR di Dallas e riempiendo di dollari i paesani in bolletta. Un pochino (ma è solo per rendere l’idea) ciò che ha fatto Commisso con la Fiorentina dei fratelli Della Valle”.