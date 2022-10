Al termine del GP del Messico di ieri il pilota Lewis Hamilton ha parlato dei fischi ricevuti durante il weekend

Al termine del GP del Messico di ieri il pilota Lewis Hamilton ha parlato dei fischi ricevuti durante il weekend. Il pilota si è detto deluso dai fischi ed ha sottolineato quanto la situazione fosse imbarazzante. Ha però anche voluto manifestare il suo attaccamento al pubblico del Messico e al Paese intero. Hamilton ha anche espresso qualche dubbio sulla scelta delle gomme dure piuttosto che le morbide.

Hamilton ha concluso la gara in seconda posizione dietro a Max Verstappen della Red Bull che ha conquistato la quattordicesima vittoria stagionale che lo fa entrare nella storia. Il giovane pilota olandese, con la vittoria di ieri ha superato Vettel e Schumacher laureandosi come il pilota il pilota di Formula 1 con il maggior numero di vittorie in una singola stagione.

Queste le parole di Hamilton al termine della gara in Messico: “È stato decisamente un po’ imbarazzante con i fischi per tutto il giorno“, ha detto Hamilton. “Ma, tuttavia, ho tanto amore per il Messico e per le persone qui. Ero così vicino a Verstappen in quel primo stint, ma penso che la Red Bull fosse chiaramente troppo veloce. Non sono sicuro che la gomma dura fosse quella giusta alla fine. Pensavo che avremmo dovuto iniziare la gara con le morbide”.

Il trionfo di Verstappen domenica è stato il suo quattordicesimo su 20 gare quest’anno e l’ottavo dalle ultime nove apparizioni. Ha anche segnato la nona vittoria consecutiva della Red Bull.