Gazzetta: il rigore concesso all’Ajax contro il Napoli è un mistero

Il CorSport scrive di rigorino. Al netto dell’ingenuità di Juan Jesus, è più Brobbey che cade all’indietro che una reale trattenuta.

Il rigore concesso ieri all’Ajax contro il Napoli è un mistero per la Gazzetta dello Sport. E un rigorino per il Corriere dello Sport. Nessun dubbio, invece, su quello fischiato dall’arbitro in favore del Napoli: netto.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Dei due rigori, uno per parte: il primo è netto, l’altro fantasma”.

Sul rigore per gli olandesi:

“Non lo stesso avviene al 36’ nell’area opposta dove l’arbitro tedesco Zwayer scorge una cintura di Juan Jesus su Brobben molto dubbia. In questo caso il Var non può intervenire in quanto spetta solo all’arbitro in campo valutare l’intensità di questo tipo di contatti”.

Il Corriere dello Sport parla di rigorino contro il Napoli.

“Non deve essere stata una vigilia serena quella di Zwayer, con i fantasmi della follia fatta dal suo connazionale Siebert in Milan-Chelsea. Follia che, un po’, deve averlo contagiato. Con l’aggravante di avere lo stesso VOR della sfida di San Siro, solo invertito (Osmers al VAR e Fritz come AVAR). Meno male che Rosetti ha sempre parlato di cose serie in area per assegnare un penalty: davvero un rigorino quello assegnato da Zwayer, al netto della grossa ingenuità di Juan Jesus (in quei casi, con l’attaccante che cerca l’appoggio, le braccia devono sempre essere larghe): è più Brobbey che cade all’indietro che una reale trattenuta”.