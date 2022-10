Alla vigilia della sconfitta con la Roma in campionato, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, aveva sbandierato i suoi punti di forza. Quasi imitando Mourinho, aveva detto: «Dove lavoro io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei». Una frase che non è piaciuta al presidente Zhang, e che, scrive la Gazzetta dello Sport, al tecnico dell’Inter è stata suggerita dal suo mental coach.

“Inzaghi però non è solo, in queste scelte comunicative. In conferenza arriva preparato, i giorni precedenti gli offrono spunti per mandare messaggi interni ed esterni. C’è una figura che lo accompagna, anche da questo punto di vista. Il tecnico si serve dell’aiuto di Sandro Corapi, mental coach già conosciuto nel mondo del calcio, a vari livelli. La collaborazione tra i due va avanti da anni: si sono conosciuti a Roma, ai tempi della Lazio, società con la quale Corapi ha a lungo lavorato. Tra i due c’è grande rapporto, il confronto è frequente, anche se la collaborazione – che va avanti da un bel po’ – negli ultimi tempi non avrebbe più i contorni dell’ufficialità. Ma, al netto dei formalismi, i consigli continuano ad arrivare. E anche la conferenza di venerdì – raccontano i bene informati – sarebbe frutto di una scelta comunicativa studiata a tavolino tra i due”.

“L’obiettivo del tecnico era chiaro: in un momento complicato avrebbe voluto mandare un messaggio di positività alla squadra e ai tifosi, un po’ come dire “siamo ancora quelli che sanno vincere”. Di più: le crisi si superano affidandosi alle certezze, ai punti fermi. È un modo di orientare il pensiero, di focalizzarsi sugli aspetti positivi. Il boomerang però era dietro l’angolo”.