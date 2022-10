Ferlaino: «Questo Napoli gioca meglio di quello di Maradona»

A Rai Gr Parlamento: «Questa squadra è fortissima, ma troppa felicità è pericolosa. Bisogna stare con i piedi per terra».

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, patron dei due scudetti vinti dal club partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “La politica nel pallone”, in onda su Rai Gr Parlamento. Ferlaino incorona il Napoli di Spalletti: gioca meglio di quello di Maradona, dice. Ma attenzione, ammonisce: troppa felicità è pericolosa, bisogna mantenere i piedi ben ancorati per terra.

«Se questo Napoli gioca meglio di quello di Maradona? Sì, è vero. Questa squadra è fortissima, ma troppa felicità è pericolosa. Bisogna stare con i piedi per terra».

Ferlaino ha parlato anche di Kvaratskhelia. Lo definisce un giocatore incredibile, la forza della squadra di Spalletti.

«Kvaratskhelia? Un giocatore incredibile, è la forza del Napoli».

Il Napoli è da scudetto? Anche in questo caso Ferlaino invita a volare basso. Gli scudetti si vincono in primavera, è troppo presto parlarne adesso. E poi a Napoli la parola scudetto non si pronuncia, perché in una città notoriamente scaramantica parlarne porta male.

«Gli scudetti si vincono e si perdono in primavera. Poi la parola scudetto non si può pronunciare perché non porta bene. Ora è un antipasto, lo chiamerei un aperitivo del campionato. E l’anno scorso il Napoli aveva subito meno gol, solo 3 contro i 9 attuali».