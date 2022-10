El Mundo: “Il gioco di Gattuso è troppo prevedibile”

Valencia sconfitto in casa dal Mallorca. Ennesima rimonta subita. «L’italiano è caduto nella trappola di Aguirre che ha cambiato la partita con le sostituzioni»

Il Valencia di Gattuso ha perso in casa 1-2 col Mallorca. Ancora una volta la squadra di Gattuso si è fatta rimontare e sta diventando un’abitudine inquietante per i tifosi. Neanche l’arrivo di Cavani – che peraltro sta segnando ogni partita (ieri ha realizzato il rigore dell’1-0) – sta migliorando l’andamento del Valencia che al momento è nona in classifica con 15 punti in 11 partite.

El Mundo elogia la condotta di gara di Aguirre tecnico del Mallorca.

Non è facile giocare contro un Valencia esasperato ed effervescente, capace di incanalare le partite a suo favore nei primi minuti, come se avesse fretta di chiuderle anche se non ci riesce mai. Javier Aguirre lo ha aspettato, prima erigendo un muro e poi con ripartenze letali, con sostituzioni che hanno stravolto la partita e fatto sì che Gattuso cadesse nella sua trappola.

Prosegue l’autorevole quotidiano spagnolo:

L’italiano vuole la sua squadra insediata stabilmente nella tre quarti campo avversaria, vivendo nella metà campo opposta, dove la porta è più vicina. La sua visione del gioco è così prevedibile che il basco lo sapeva e non gli ha concesso nulla. Ha stretto i suoi uomini e li ha preparati alla battaglia che avrebbero affrontato. Non ha fallito nella sua lettura, anche se ciò significava che Muriqi a malapena ha tirato verso Mamardashvili.

Per El Mundo il Valencia è caduto nella trappola proprio nel momento in cui è andato in vantaggio al 52esimo su rigore.

Il Valencia non ha cambiato modo di giocare dopo il vantaggio. Aguirre ha rafforzato la cabina di regia con Baba e ha inserito due giocatori pericolosi come Amath e Dani Rodríguez. Amath ha superato Lino e si stava insinuando in area quando Nico lo ha falciato. Muriqi non ha perso l’occasione di realizzare il rigore e sconvolgere l’avversario.

El Mundo scrive c he a questo punto la reazione di Gattuso è stata disordinata mentre

“la panchina delle Baleari si stava sfregando le mani. Non ha avuto nemmeno bisogno di tenere i cinque indietro quando Gattuso ha cambiato il suo sistema di gioco. Ha messo più attaccanti in campo e, senza la palla, la squadra si è smarrita. Ogni palla recuperata dal Mallorca è diventata una ripartenza che ha fatto soffrire Paulista e Cenk. Il gol era nell’aria. Dani Rodríguez ha trovato un altro corridoio per Kang che ha segnato e gelato il Mestalla che ora aspetta il Barcellona”.