Su Il Giornale scrive che i meriti della squadra di Spalletti sono evidenti, ma aggiunge che le decisioni degli arbitri dimostrano che il Napoli è diventato una realtà

Contro la Cremonese, ieri a Cremona, il Napoli è andato in vantaggio per un gol di Politano dal dischetto. L’arbitro ha assegnato rigore per il Napoli dopo un fallo su Kvaratskhelia di un giocatore della Cremonese. Un rigore che ha scatenato le polemiche del tecnico della squadra di casa, Massimiliano Alvini, che ha parlato di un mezzo rigore concesso alla squadra di Spalletti, uno di quelli che, a inizio stagione, gli arbitri avevano ammonito di non fischiare mai. Anche l’ex arbitro Marelli, a Dazn, lo ha definito un “rigore leggero”. Mentre Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, questa mattina, non hanno esitazioni nello scrivere che, al di là delle apparenze, il rigore c’era eccome.

Dell’episodio scrive anche Tony Damascelli, su Il Giornale. Ma non si interroga sull’esistenza o meno del fallo che ha portato l’arbitro a fischiare il rigore. Scrive piuttosto che la concessione di un rigore del genere certifica la crescita del Napoli, il fatto che la squadra di Spalletti sia diventata una realtà. Damascelli riconosce allo stesso tempo i meriti evidenti del Napoli per la qualità del gioco che esprime e per i risultati larghi che raccoglie in campo.

“Il primato solitario del Napoli ha una logica che di solito non entra nei discorsi del football. I meriti sono evidenti, la qualità del gioco, i risultati generosi e certe agevolazioni arbitrali vanno a confermare la crescita della squadra anche in una trasferta che non è stata così facile come quella di Cremona”.