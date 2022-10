Come dovrebbe essere vissuto il calcio. Ajax e Napoli sono due squadre per sempre legate al calciatore più forte e a quello più rivoluzionario

Cruyff e Maradona in paradiso davanti alla tv.

L’Ajax ha realizzato una meravigliosa e poetica vignetta di presentazione di Ajax-Napoli che si giocherà stasera all’Amsterdam ArenA. La vignetta ritrae Johann e Diego davanti a una tv, sul divano tra le nuvole.

E in effetti Ajax e Napoli saranno per sempre legate a due fuoriclasse assoluti. Diego il più grande calciatore del mondo e Cruyff il più rivoluzionario, colui il quale stravolse il calcio. Con lui si cominciò a giocare a velocità doppia se non tripla. Fu un vero e proprio uragano.

C’è anche un video che circola da un po’, documenta l’incontro tra i due. Con Cruyff che vede Diego scendere le scale della gradinata, lo chiama, lo tocca, Diego si gira e i due si salutano. Due meravigliosi interpreti di questo sport. E stasera Cruyff e Maradona staranno insieme a godersi una serata di calcio. Un tweet, quello dell’Ajax, che meriterebbe un premio in comunicazione sportiva: la capacità di unire e commuovere senza scadere nella retorica.

Splendido il manifesto con il quale l’#Ajax ricorda la partita di stasera: #Cruyff e #Maradona, il numero 14 e il numero 10. Un solo precedente tra i due club, in #CoppaFiere 53 stagioni fa: passarono il turno gli olandesi, 0-1 a #Napoli, 4-0 ad #Amsterdam. pic.twitter.com/W4xt7REUXW — Enzo D’Orsi (@Edorsi53) October 4, 2022

Le football était trop simple pour Cruyff et Maradona mais leurs vies étaient plus dur malheureusement pic.twitter.com/i1EpyH3FVY — 𝔐𝔬𝔧𝔞𝔥𝔩𝔢𝔵 (@Alex97Andre) September 29, 2022