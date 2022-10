CorSport: Osimhen non si è allenato col Napoli perché è diventato papà

I motivi familiari per cui ieri Victor Osimhen non si è allenato con i compagni del Napoli è estremamente piacevole: il nigeriano del Napoli è diventato papà. Lo rivela il Corriere dello Sport. Gli è nata una bimba (la Gazzetta dello Sport ne riporta il nome: Hailey True Osimhen). Una bimba napoletana. Il Corriere dello Sport scrive:

Osimhen sta smaltendo l’infortunio rimediato durante la partita con il Liverpool, in Champions, la lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra che gli ha fatto saltare cinque partite e mezza. È passato un mese, ora Victor scalpita per rientrare. Potrebbe essere convocato contro la Cremonese, o rientrare con l’Ajax.

“Victor sta letteralmente esplodendo: scalpita, non vede l’ora di giocare, non ne può più di stare a guardare e ha voglia di entrare già nella lista dei convocati per la trasferta di domenica a Cremona. Non resta che attendere la benedizione medica e poi comincerà un’altra storia”.