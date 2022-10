CorMez: Osimhen tornerà titolare contro il Bologna

Oggi Victor Osimhen tornerà tra i convocati del Napoli di Luciano Spalletti per la gara di Champions League contro l’Ajax. L’attaccante nigeriano è fuori da un mese, per l’infortunio rimediato nella partita contro il Liverpool. Partirà dalla panchina, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Probabilmente sarà invece schierato titolare nel Napoli nel prossimo appuntamento di campionato, quello con il Bologna.

“Tornerà finalmente in campo Osimhen dopo più di un mese, dalla Champions alla Champions. Si fermò durante Napoli-Liverpool e la lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra l’ha escluso per sei partite. Victor ieri ha svolto il secondo allenamento consecutivo in gruppo, Spalletti gestirà il suo rientro. È probabile che domani possa partire dalla panchina, portare a casa uno spezzone in cui abituarsi subito ai ritmi alti della Champions League. Il piano poi potrebbe completarsi domenica contro il Bologna, quando Spalletti potrebbe schierarlo dal primo minuto. La squadra è pronta ad accoglierlo, Osimhen rappresenta una soluzione offensiva con caratteristiche differenti rispetto ai compagni di reparto per l’attacco alla profondità, le qualità nel gioco aereo”.