Senza il nigeriano la media gol è più alta. Probabilmente rientrerà con la Cremonese, Spalletti dovrà sfruttare al meglio l’abbondanza di soluzioni.

Il Napoli ha superato l’esame dell’assenza di Osimhen, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il prossimo obiettivo, con il rientro del nigeriano, sarà quello di riuscire a gestire l’abbondanza in attacco. A Cremona Osimhen potrebbe trovare nuovamente spazio per uno spezzone di gara. Rientra da un infortunio rimediato in Champions League contro il Liverpool: non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

A differenza dell’anno scorso, quando il suo infortunio creò diversi problemi al Napoli di Spalletti, quest’anno le cose sono andate diversamente. Addirittura meglio, da quando il nigeriano è finito fuori causa.

“Stavolta gli azzurri senza il nigeriano hanno addirittura migliorato il proprio percorso, con cinque dei sette successi consecutivi tra campionato e Champions League. Simeone e Raspadori sono riusciti ad attutire il peso della sua assenza a partire proprio da Napoli-Liverpool, con il primo gol del Cholito in Champions League”.

Dunque, l’esame dell’assenza di Victor Osimhen al centro dell’attacco è stato superato. Ora bisognerà superare anche quello relativo all’abbondanza di soluzioni.

“Gli azzurri hanno superato l’esame dell’assenza di Osimhen, lo dimostrano i numeri: con Victor in campo il Napoli ha segnato 14 gol, ben 17 senza il centravanti nigeriano. Adesso, però, c’è un altro compito da affrontare: riuscire a sfruttare al meglio l’abbondanza di soluzioni”. “Simeone è l’alternativa naturale a Osimhen, Raspadori è un po’ un jolly, può fare l’attaccante centrale, partire da sinistra o condividere l’attacco con Osimhen nel 4-2-3-1. Giocando spesso ogni tre giorni, probabilmente Spalletti gestirà le forze, valuterà la scelta più opportuna anche per le caratteristiche dell’avversario. Non è una missione facile ma l’abbondanza è la risorsa giusta per avere continuità”.