Condò: Kvaratskhelia è molto più forte dell’ultimo Insigne

Kvaratskhelia è molto più forte dell’ultimo Insigne. Lo scrive Paolo Condò su La Repubblica. Sono bastati tre mesi al georgiano del Napoli per scavalcare il ricordo di Lorenzo.

Condò elogia il mercato del Napoli e il lavoro di Spalletti nell’amalgamare i nuovi arrivati.

Ecco il capitolo su Kvara:

“E Kvaratskhelia, ormai si può dire con certezza, è molto più forte dell’ultimo Insigne: troppe le conferme, ultima la portentosa prestazione di ieri, per non riconoscere che il georgiano ha scavalcato in tre mesi il ricordo di un enfant du pays molto amato e molto discusso come Lorenzo. Kvara è proprio un’altra cosa, squilibra le forze in campo con un tocco: è un produttore inesauribile di superiorità numeriche, un trequartista in fascia che sforna palle-gol come ne avesse una borsa piena”.