Carnevale: «Spalletti è un amabile testone, ma un esempio di professionalità»

In vista di Roma-Napoli, Il Messaggero intervista Andrea Carnevale, capo scout dell’Udinese, ex di entrambe le squadre. Parla di Mou e di Spalletti.

«Luciano l’ho avuto qui a Udine nel 2005, ci portò in Champions. Mi posso permettere di definirlo un ‘amabile testone’. Parliamo di un esempio di professionalità, arriva alle 9 e va via la sera. Avendo visto come valorizza gli attaccanti, sono certo che mi sarei divertito molto. Quest’anno può vincere. Senza però togliere nulla a Mourinho, uno dei grandissimi del calcio. Ha sempre vinto e c’è riuscito anche a Roma al primo anno. I risultati parlano per lui».

È un po’ invidioso di Giuntoli che ha scoperto Kvaratskhelia?

Mancando Dybala, chi è il talento da opporre al georgiano? Carnevale indica Zaniolo.

Come finisce domenica?

«La Roma deve stare attenta, perché il Napoli è fortissimo in tutti i reparti e ha una panchina che può cambiare la partita in qualsiasi momento. Non lo so, ma non penso che finirà in pareggio. Una delle due sono certo che vincerà. Come sono sicuro che Mourinho s’inventerà qualcosa».