Binaghi: «L’Atp mi aveva chiesto di spostare il torneo di Napoli a Firenze, ci multerà, chineremo il capo»

Il presidente della Federtennis: “Ma il Tc Napoli avrebbe chiuso il montepremi e provocato una figuraccia mondiale che entrava nella storia”

“I napoletani li adoro per la loro passione che a volte travalica le loro possibilità. Abbiamo visto però che il torneo Atp è diverso dal Challenger per 1500 problemi in più. La Atp ora ci darà una bella multa, speriamo che tengano conto di quello che i giocatori in campo hanno fatto e che il tennis italiano stia facendo da anni come sforzo organizzativo. In ogni caso chineremo il capo e ottempereremo ai nostri obblighi, è giusto che veniamo sanzionati ma teniamo anche conto delle cose buone che ha fatto il Tc Napoli e la Federazione”.

Alla fine, opportunamente solo alla fine, Angelo Binaghi ha parlato del Torneo di Napoli. Il cui disastro organizzativo è stato raccontato più all’estero che in Italia. Ma che è stato appunto un disastro tale che anche il Presidente della ribattezzata Fitp è costretto ad ammettere l’epic fail dell’organizzazione napoletana. Organizzazione, per altro, che lo stesso Binaghi aveva preventivamente intestato a Cosimo Napolitano e al Tc Napoli.

Binaghi racconta, nelle dichiarazioni riprese da Sportface:

“Ho ricevuto una telefonata alla fine della scorsa settimana che diceva che non si gioca più a Napoli e di chiedere al sindaco di Firenze di tenere l’impianto per la seconda settimana per giocare là. Dissi che non era possibile e che dovevamo aiutare il Tennis Club Napoli. Ho capito subito che bisognava intervenire immediatamente, anche se a Firenze dicevano di essere pronti, ma io non sono stato tentato perché con il torneo a Firenze, il Tc Napoli avrebbe chiuso il montepremi e provocato una figuraccia mondiale che entrava nella storia. Nel presidente Villari e nel Tc Napoli ho visto piena consapevolezza in quello che accadeva la disponibilità per risolvere la questione”.

“Alla fine tutto bene quello che finisce bene con la settima volta di finale tutta italiana, ma questa edizione del torneo resta irripetibile”. E su questo ci sono pochi dubbi.