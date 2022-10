Berrettini e Musetti hanno detto sì: l’Atp Napoli ha un secondo campo “agibile”

I due “big” azzurri hanno testato il campo D’Avalos costruito in extremis. Il programma del torneo, per oggi, è salvo

Berrettini e Musetti hanno detto sì. Sul campo D’Avalos si può giocare. L’Atp 250 di Napoli ha un secondo campo. Costruito a tempi di record per placare l’ansia da umidità – l’ultimo buco di un’edizione che definire travagliata è pochissimo – degli organizzatori.

Ci volevano i due “big” azzurri per vidimare l’agibilità del GreenSet appena montato, fresco di tintura, arrivato da Firenze. Asciutto, almeno per ora. I due battezzano il campo un’ora e mezza prima che scocchino le 17, l’ora ferale sancita dall’ordine di gioco dell’Atp Napoli, per alleggerire il programma prima che scenda la notte e con essa l’umidità. Prima Djere contro Gojo poi, a seguire, Passaro contro McDonald.

Il campo ruba quasi la scena a due top 30 mondiali. Quasi 800 persone si fiondano per assistere all’allenamento, mentre il Presidente del Tennis Club Napoli Villari assiste sollevato, e così anche l’organizzatore del torneo, Cosimo Napolitano. Se la superfice non avesse retto sarebbe crollata tutta l’impalcatura, già traballante, dei match. Ma Berrettini e Musetti, dopo un’ora di pallate a velocità supersonica, dicono sì. Si gioca su due campi.

Stamattina scrivevamo:

Ieri sera, dopo l’ennesimo intoppo (la partita serale sospesa dopo 4 game per umidità del campo…) – alle 23 circa! – l’Atp Napoli ha pubblicato un nuovo programma di gioco. E… sorpresa: è spuntato il secondo campo. Il Campo d’Avalos, che andrà ad affiancare l’Arena sulla Rotonda Diaz. Solo che… il campo ancora non c’è.

Ieri sera il GreenSet arrivato dal Pala Wanny di Firenze dopo la conclusione del 250 “gemello” era ancora in allestimento. E gli organizzatori, in una corsa febbrile contro il tempo e le avversità del meteo (l’umidità a pochi metri dal mare, ad ottobre: assurdo eh?), hanno deciso di fare all-in: sarà tutto pronto per le 17, quando dovranno (imperativo, a questo punto, non condizionale) scendere in campo Djere contro Gojo e Passaro contro McDonald. Non ci sarà tempo per fare test: si spera nella clemenza dei materiali e del tempo.

Intanto, mentre scriviamo, la situazione è questa, stanno asciugando il campo artificialmente, diciamo con un phon gigante: