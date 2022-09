Us Open, Kyrgios sente odore di marijuana e si lamenta con l’arbitro: «Puoi ricordare che non si fa?»

L’australiano ne combina un’altra delle sue: «Quando gli atleti corrono da un lato all’altro e hanno l’asma, probabilmente non è l’ideale»

Nick Kyrgios fa ancora parlare di sé. Ieri, impegnato nel terzo turno degli Us Open, il tennista si è lamentato con l’arbitro di sedia durante il match contro Bonzi per un odore di marijuana proveniente dagli spalti. Ha chiesto all’arbitro di ricordare al pubblico che non è permesso.

“Ma questo è odore di marijuana, puoi ricordare che non si fa? Quando gli atleti corrono da un lato all’altro e hanno l’asma, probabilmente non è l’ideale’.

L’arbitro ha cercato di spiegargli che forse quello che sentiva erano gli odori provenienti dalle cucine, ma l’australiano ha insistito.

“Non mi lamenterei degli odori del cibo. Questa è marijuana”.

Così, l’arbitro ha dovuto fare il suo annuncio agli spettatori, ricordando che in campo non si può fumare.